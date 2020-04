Pangalaenuta jäänud korteriühistud saavad edaspidi riigilt abi küsida

«Suurematest linnadest eemal asuvate korterelamute ühistutel on tihtipeale raskusi, et saada hoone korrastamiseks laenu, sest nendes piirkondades on kinnisvara väärtus madal ja pangad on seetõttu laenu andmisel ettevaatlikud,» lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas. «Turutõrke leevendamiseks hakkame nüüd neile korteriühistutele ise läbi KredExi laenu pakkuma.»