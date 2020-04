Graafikud ⟩ Autoliisingu turu kukkumine viitab laenuturu jahenemisele

Märtsis liisisid nii ettevõtted kui ka majapidamised sõiduautosid ligi veerandi võrra vähem kui aasta varem. Kuivõrd majandustegevuse piirangud kehtestati alles märtsi keskel, võib arvata, et praeguseks on nõudlus autoliisingu järele vähenenud veel rohkem.

Ettevõtetele väljastati pikaajalisi laene ja liisinguid märtsis 218 miljoni euro eest. Ligikaudu sama suur on viimase aasta jooksul olnud ka ettevõtete keskmine kuine laenumaht. Kokku on ettevõtete laenujääk 9,4 miljardit eurot. Eluasemelaene väljastati 116 miljoni euro eest ehk pisut rohkem kui samal kuul aasta eest. Majapidamiste eluasemelaenude jääk on 8,2 miljardit eurot ning muude laenude ja liisingute jääk 2 miljardit eurot.