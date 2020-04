David Sassoli: majanduse taastamiseks on vaja ühist reageerimist

Sassoli ütles oma kõnes riigipeadele ja valitsusjuhtidele, et sellest kriisist väljumiseks peavad kõik reageerima tõelise Euroopa kogukonnana. «Peame sellest välja tulema tugevama ja ühtekuuluvama Euroopana. See on eriti oluline nende riikide jaoks, kes ei saa endale lubada seda, et majanduse taastamine ja ülesehitustöö tooksid kaasa täiendava eelarvepuudujäägi,» ütles ta.