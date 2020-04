Kuue kuu Euribor tõusis -0,124 protsendini

Pankadevahelise rahaturu intressimäär Euribor on seotud Euroopa Keskpanga (EKP) baasintressidega. EKP nõukogu otsustas 12. märtsil toimunud rahapoliitikaistungil jätta hoiustamise püsivõimaluse intressimääraks -0,50 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks 0,00 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25 protsenti.

EKP otsustas teha ajutiselt soodsamaks TLTRO III laenuprogrammi tingimused. «See toetab laenamist neile, kes on koroonaviiruse levikust enim mõjutatud, eriti väikese- ja keskmise suurusega ettevõtteid,» teatas keskpank.

EKP langetas ka kapitalipuhvri reegleid, et julgustada pankasid viirusekriisi ajal laenamist jätkama. Keskpanga teatel lubatakse kapitalipuhvritel langeda ajutiselt alla lubatud määra.

EKP uus varaostuprogramm algas 2019. aasta 1. novembrist, tempoga 20 miljardit eurot kuus. Nõukogu eeldab, et varaoste tehakse seni, kuni see on vajalik baasintressimäärade toetava mõju tugevdamiseks. Varaostud lõpetatakse vahetult enne seda, kui nõukogu hakkab EKP baasintressimäärasid tõstma.