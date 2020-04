Viking Line'i kvartalikahjum suurenes 52 protsenti 18,7 miljonini

Kontserni konsolideeritud müügitulu langes esimeses kvartalis 21,7 protsenti 75 miljonile eurole. Tegevuskahjum kasvas mulluselt 14,2 miljonilt eurolt 21,5 miljoni euroni, teatas Viking Line börsile.

«Ootame, et võiksime reisijatevedu jätkata. Loodame, et saame seda teha meie kõrghooajal juulis ja augustis. Nagu alati, on kõrghooaeg meietulemuste jaoks kriitilise tähtsusega,» ütles Viking Line'i tegevjuht Jan Hanses börsiteates.

COVID-19 viirusest tingitud eriolukorra tõttu jätkab Viking Line vähendatud graafiku alusel Läänemerel sõitmist. Reisijatevedu on jõudnud madalseisu, kuid nõudlus kaubavedude järele on endiselt kõrge.

Soome ametivõimude 16. märtsi otsuse tulemusel sulgeda riigi piirid ja piirata reisijatevedu on Viking Line peaaegu täielikult kaotanud reisijateveo tulu. Reisijate liiklus on praegu marginaalne, kuna inimeste vedu on lubatud ainult Mandri-Soome ja Ahvenamaa vahel.

Asjaolusid arvestades on ettevõttel olnud vaja kiiresti kulusid kärpida. Suurem osa töötajaid on tööl vähendatud koormusega. Kontserni juhtkond kärpis ka oma palku ning direktorite nõukogu loobus töötasudest.

Ettevõtte seitsmest laevast neli jätkab sõitmist Eesti ja Soome ning Soome, Ahvenamaa ja Rootsi vahel, et tagada kaubavedu.

«Arvestades koroonaviiruse levikut kogu maailmas, eeldame, et inimesed eelistavad sel aastal puhkusereise lähiriikidesse. Tõenäoliselt mõjutab pandeemia tulevikus reisimisharjumusi. Oleme selleks valmis ja usume, et reisid meie pakutavatesse sihtkohtadesse ja Läänemere saarestikus kogevad taas reisijate arvu kasvu,» märkis Hanses.

Viking Line'il on tugev bilanss ja madal finantsvõimendus, kuid praeguses olukorras tuleb tagada grupi likviidsus. Kasutatud on saadaolevaid krediidilimiite. Likviidsuse suurendamiseks ja ettevõtte tuleviku kaitsmiseks, kui koroonaviiruse pandeemia peaks kestma kauem, on Viking Line alustanud läbirääkimisi lisarahastamise üle.

Kavatsus on kasutada Soome parlamendi esitatud lisaeelarves pakutavaid riigigarantiisid. Kui negatiivne suund jätkub, võib see tähendada, et kontserni rahastamislepingute tingimusi ei täideta enam. Eelmainitud põhjustel on ettevõte alustanud läbirääkimisi oma praeguste rahastajatega.