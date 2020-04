Ryanairi juht: me ei lenda, kui peame osa kohti tühjaks jätma

Ryanairi tegevjuht Michael O’Leary hoiatas, et tema odavlennufirma lendama ei hakka, kui riigid nõuavad koroonaviiruse puhangu tõttu kehtestatud reisipiirangute leevendamisel lennukite istmeridade keskmise koha tühjaksjätmist, vahendas Financial Times.

O’Leary sõnul opereeriks Ryanair lennuliikluse taastumisel juuli alguses umbes 40 protsenti oma varasematest lendudest ja need oleksid 50- kuni 60-protsendilise täituvusega. Lendude arv kasvaks augustiks 60 ja septembriks 80 protsendini, langedes vaiksemaks talvehooajaks taas 60 protsendile.

Küll kinnitas O’Leary, et plaanid läheks luhta sellisel juhul, kui kehtiks «mingid täiesti ebaefektiivsed sotsiaalse distantseerimise abinõud, nagu keskmiste istmete tühjaks jätmine, sest kui keskmised istmed on tühjad, siis ei hakka me üldse uuesti lendama».