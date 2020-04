Kuninglik kingavabrik pani esimest korda 191 aasta jooksul äri kinni

Ettevõtte kingavabrik, mis jäi tööle ka mõlema maaimasõja ajal, tootes saapaid Briti armeele, suleti ajutiselt märtsi lõpul. Tricker'si tegevdirektori Martin Mason sõnul on tegemist «enneolematu olukorraga».

Ettevõtte asutas Joseph Tricker ja see on Briti troonipärija prints Charlesi õuevarustaja alates 1989. aastast. Firma vabrik, mida kasutati filmi «Seksikad saapad» võtteplatsina, asub oma praeguses asukohas alates 1904. aastast.

Lisaks Walesi printsile on vabrikus valminud kingi kandnud kuninganna Elizabeth II, James Bondi osatäitja Daniel Craig ja korvpallitäht Shaquille O’Neal.

Küll aga on ettevõte kaotanud valdava enamuse tellijaid, kelleks on peamiselt hulgikaupmehed ja kingapoed. «Pole midagi hullemat, kui käia mööda kingavabrikut, mis on vaikne,» lisas Mason.