Veeteede ameti peadirektori ametiaeg lõpeb, konkurssi pole välja kuulutatud

MKM transpordi asekantsler Ahti Kuningas selgitas, et ministeerium on koostanud valitsusele ettepaneku transpordiametite, sealhulgas veeteede ameti ja maanteeameti ühendamiseks. Ajakava näeb ette ametite ühendamist 2021. aasta alguseks, kuid eriolukorra ajal pole valitsus jõudnud transpordi ametite ühendamise otsuseni.

«Selleks ajaks peab olema ühendametil ka värskelt valitud juhtkond. See on põhjus, miks Veeteede ameti juhi kohale ei ole konkurssi välja kuulutatud. Ametite ühendamise korral valitakse ta käesoleval aastal veeteede ameti juhiks äärmiselt lühikeseks perioodiks, mis ei oleks aus nii peadirektorile kui ka ametile,» kirjeldas asekantsler ning kinnitas, et kindlasti ei jää peadirektori funktsioonid täitmata ka enne ametite ühendamist.