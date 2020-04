KredEx paneb kaua oodatud rahalaevad lähipäevil teele

Tellijale

Eilse seisuga on KredEx saanud firmadelt 103 laenutaotlust summas 207 miljonit eurot. Pikisilmi oodatud käibelaen peaks aitama neid, kes pangast enam laenu ei saa, kuid kel on tarvis likviidsust hoida. Investeerimislaen võimaldab aga keerulises olukorras alustada uute ärisuundadega. Kokku laenab KredEx välja 550 miljonit eurot, mis tähendab, et enam kui pool rahast on veel nö broneerimata.

KredExi roll kriisi tingimustes on tekitanud ettevõtjates ja pankurites vastakaid arvamusi. Väikeettevõtjad, keda esindab EVEA, on kurtnud eelkõige selle üle, et intress ja lepingutasud on nende jaoks liiga krõbedad. Teiselt poolt on idufirma Bolt aga öelnud, et 5 miljoni eurone laenu ülempiiri on nende jaoks liiga väike, kuna nemad vajaksid vähemalt 10 korda suuremat laenu.