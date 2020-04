Investeeringud e-kaubandusse on kasvanud kolmekordseks

Strongpointi juhi Priit Petersoni sõnul on poes käivate inimeste arv vähenenud, samas ostetakse korraga rohkem, et poes liiga tihti käima ei peaks.

«Kui poodi minnakse, siis maksmiseks eelistatakse iseteeninduskassat, mille kasutus on kohati suurenenud isegi kaks või kolm korda, võrreldes viiruspuhangule eelnenud perioodiga,» märkis Peterson pressiteates. «Taas näitab see, et poodlejad on piirangutest teadlikud ja proovitakse hoida distantsi ostlejate ja poe töötajate vahel.»