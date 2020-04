Swedbanki kasum kukkus viiendiku võrra

«Me oleme hästi kapitaliseeritud pank ning tänu sellele saame olla piisavalt paindlikud, et oma klientidele maksepuhkuseid ja vajadusel ka uusi laene anda. Meie peamine eesmärk on võimaldada ettevõtetel ja inimestel kriisist läbi tulla võimalikult väheste negatiivsete majanduslike mõjudega. Selle nimel teeme iga päev koostööd nii ettevõtjate kui ka avaliku sektoriga,» ütles Swedbank Eesti juht Puhas intressitulu kasvas 7 protsenti. Kasvu taga olid peamiselt suuremad laenumahud.

«Me oleme hästi kapitaliseeritud pank ning tänu sellele saame olla piisavalt paindlikud, et oma klientidele maksepuhkuseid ja vajadusel ka uusi laene anda. Meie peamine eesmärk on võimaldada ettevõtetel ja inimestel kriisist läbi tulla võimalikult väheste negatiivsete majanduslike mõjudega. Selle nimel teeme iga päev koostööd nii ettevõtjate kui ka avaliku sektoriga,» ütles Swedbank Eesti juht Olavi Lepp. Pressiteate vahendusel.

Alates eriolukorra kehtestamisest märtsis on pank teinud kiirelt töökorralduslikke ümberkorraldusi. Kontorites ja esindustes töötavad vaid need, kes ei saa erinevatel põhjustel kodust tööd teha. Panga ülesanne on pakkuda ka eriolukorras pangateenust, seda nii digikanalites kui ka esindustes.

Eriolukorra ja ka kriisist taastumise ajal on Swedbanki era- ja äriklientidel võimalik taotleda lihtsustaud korras kuni poole aasta pikkust maksepuhkust laenu või liisingu põhiosa maksetest. Kodulaenude puhul kuni aastast laenu põhiosa maksepuhkust ajutiste makseraskuste tekkimisel. Eriolukorrast tulenevaid majanduslikke probleeme ennetava maksepuhkuse vormistamisel me täna laenulepingu tingimusi ei muuda (intressimäära ei tõsta) ning muudatuse vormistamisel lepingutasu ei rakenda.

Praeguseks on pank rahuldanud pea 7000 eraisiku maksepuhkuse taotlust, kogumahus 162 miljonit eurot. Samuti on üle 1300 ettevõttele vormistanud laenupuhkuse. Edasilükatud laenumaksete kogumaht on juba üle 50 miljoni euro ning see puudutab 821 miljoni euro eest väljastatud laene.