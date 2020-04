Swedbanki juht: riik peab pingutama, et Eesti firmad ei läheks väliskapitali kätte

Seekordses «Esimeses stuudios» tõstatus küsimus, millised on nüüdse kriisi tekitatud riskid Eesti ettevõtluse jaoks laiemalt. Saatekülaline Olavi Lepp selgitas, et kui riik ei suuda leida piisavalt häid meetmeid, millega Eesti ettevõtjaid likviidsuskriisis aidata, siis see abi võib olla ka jutumärkides ehk tuleb uue omaniku näol kuskilt välismaalt.

«Meil võib juhtuda see, et osa Eesti ettevõtlusest läheb välisomanike kätte rohkem, kui ta seni on,» märkis Lepp.

«Mõni võib öelda, et see on vaba turumajandus ja kapitalil ei ole rahvust, rääkides Rootsi panga esindajana, aga siiski ma võin seda öelda, et üldiselt kindlasti Eesti ettevõtjate huvides see ju loomulikult ei ole, et nende mõnel juhul elutöö läheks kellegi teise kätte,» rääkis Swedbanki juht.