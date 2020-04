Ravimifirma Roche juht: mõned koroonaviiruse testid on täiesti ebausaldusväärsed

Schwani sõnul on mõned Covid-19 antikehade kiirtestid «katastroofilised». Taolised kiirtestid, mille abil uuritakse viirusevastaste antikehade tekkimist, peaks inimestele ütlema, kas nende organismis on koroonaviirus eksisteerinud.

Roche plaanib mais lansseerida omaenda koroonaviiruse antikehade testid, mille tarbeks analüüsiti ka juba olemasolevaid tooteid. Schwani kinnitusel leidis firma, et paljud neist pole aga usaldusväärsed, ning ta kritiseeris oma konkurente, et taoliste testide turundamine on eetiliselt väär. Ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ei soovita hetkeseisuga näpuotsa verd analüüsivaid kiirteste koroonaviiruse tuvastamiseks.