Kütusefirma omanik: mai alguses maksab diisliliiter 1 euro

«Naftaturg on praegu samamoodi pea peale keeratud kui omal ajal rahaturg negatiivsete intressidega,» ütles pikalt kütuseturul tegutsenud Moppel pärast seda, kui oli näinud, et nafta maailmaturu hind vajus miinusesse (-37 dollarit barrelist) ja nafta eest lubati isegi peale maksta.

Kui esmaspäeval langes allapoole nulli just USA naftaindeks WTI, mis meie lõpphindu oluliselt ei puuduta, siis eile ja täna on raginal alla tulnud ka Põhjamere brent, millest Eesti tanklahinnad märksa otsesemalt sõltuvad. See tähendab, et naftaturu järsud jõnksud peavad lõpuks ka meie postihindadesse jõudma.

Moppel seda ka tunnistas, öeldes, et nad plaanivad mai alguseks diisli jaehinda langetada 1 euro peale. Oluline on märkida, et 1. maist jõustub ka 25-protsendiline diisliaktsiisi langetus, mis peaks lõpphinnast kärpima 14,5 senti. Naftahinna kõikumisi arvestamata maksaks diisliliiter siis 1,054. See tähendab, et brenti odavnemine langetab lõpphinda 5,4 senti. Kas tegelikkuses on see rohkem või vähem, sõltub ilmselt sellest, mida brent edasi teeb.

Kui palju langeb bensiin 95, Moppel ei öelnud.

Ettevõtja sõnul on kogu Euroopas märgata bensiini ja diislikütuse tankimise drastilist kukkumist. Näiteks Prantsusmaal langes märtsi lõpus diisli tarbimine 75 ja bensiini tarbimine 80 protsenti. Alexela juhatuse liige Alan Vaht ütles eile Postimehele, et Eestis on aprillis vähenenud bensiini tarbimine 40 protsenti. Diisli tarbimine veel püsib, kuna seda kasutavad rekad ja kaup liigub endiselt.

Pärast seda, kui WTI indeks kukkus esmaspäeval kolinal miinusesse, küsisid paljud irvhambad, kas tanklates hakatakse nüüd paagi täis panemise eest veel raha pealegi maksma. Eesti kütusemüüjad vastasid, et sellest võib vaid unistada, kuna toornaftat paaki ei aja ning diisli ja bensiini saamiseks tuleb seda põhjalikult töödelda, millel on oma kulu. Samuti lisanduvad lõpp-produktile aktsiisi- ja käibemaks ning transpordikulud.