Tallinki MyStar saab disainerikujunduse ja senisest külluslikuma ostumaailma

«Seda väljakutset vastu võttes toetume oma varasemale kogemusele. Keskendume oma kontseptsioonis algusest lõpuni läbi mõeldud reisikogemuse ja eri tüüpi mugavate reisijate alade loomisele,» rõhutas oma laevadisaini meeskonna pühendumist omanimelise disainibüroo loovmeeskonna juht Vertti Kivi ning lisas, et tema moto kohaselt pole kõige tähtsam mitte sihtkoht ise, vaid teekond sihtkohta.

Tallinki vahendatud pressiteates kinnitatakse, et ostlejate rõõmuks on uues laevas veelgi külluslikum ostumaailm. «Karget Skandinaavia stiili toetavad mõnusate puutesõbralike materjalide valik ja Läänemere temaatikast innustatud visuaalide kasutamine. Lisaks Business ja Comfort Lounge’idele on uues laevas lastega reisivate klientide rõõmuks ka spetsiaalne peredele mõeldud lastemängualadega lounge,» seisab teates.