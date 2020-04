Toiduliit: tarnijad peaks riigiabi saamiseks likvideerima võlad

«Ainult siis, kui toetuste või kahjunõuete hüvitamise taotlustele positiivse vastuse saavad ettevõtted on motiveeritud täitma oma kohustusi tarnijate ja võlausaldajate ees, jäävad need ettevõtted ellu ja nii väldime ka ringvõlgnevuste levi ja mõju,» kirjutavad valitsusele saadetud pöördumises Eesti Toiduainetööstuse Liit, Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit, Eesti Leivaliit, Eesti Kalaliit, Eesti Aiandusliit ja Eesti Õlletootjate Liit.

Eesti toidu- ja joogitootjate esindajad leiavad, et hea toetuspoliitika nurgakiviks on hästi sihitud otsetoetused ning nende sektorite abistamine, mis on kriisis enam kannatanud. Üheks selliseks valdkonnaks on HoReCa (hotellid, restoranid, toitlustus) ja turismisektor, mille käekäik ohustab ringvõlgnevuse tekkel enim toidu- ja joogitootjaid.

Samuti leiavad liitude esindajad, et toetuste üle otsustamisel peaks arvestama ka ettevõtte võlgnevuse perioodi, et välistada toetused nendele ettevõtetele, kes olid raskustes juba enne COVID-19 kriisi. «Riigi toetuspoliitika eesmärk võiks olla toetada eeskätt jätkusuutlikke ettevõtteid,» seisab kirjas.

Allakirjutanud liidud on seisukohal, et võlgnevuse perioodi pikkus ei tohiks ületada kuute kuud. «Ühtlasi on oluline tagada, et riigi toetusi ei kuritarvitataks. Toetused peavad jõudma täpselt ja kiiresti abivajajateni, kuid tuleks vältida võimalust, et toetuse saamise järel jäetakse kriisi ajal tekkinud kohustused maha ja äritegevus tõstetakse uude juriidilisse isikusse.»