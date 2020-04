Heinekeni tulu on koroonaviiruse tõttu kahanenud ligi 70 protsenti

Heinekeni peadirektor Jean-François van Boxmeer tunnistas, et viiruse leviku tõkestamise meetmetel on olnud äritegevusele karm mõju.

Covid-19 esialgne mõju on ettevõtte jaoks juba nähtav esimese kvartali tulemustes, kuid olukord halveneb ilmselt teises kvartalis veelgi, ütles Heineken. Sellegipoolest on firma lubanud, et 2020. aastal koroonaviirusest tingituna nad masskoondamisi ei plaani.