Lennusadamasse saabus pereettevõtte Sunlines Cruises uus laev Venus

Sunlines Cruises juht ja laevakapten Herkki Haldre ütles, et juba eelmise aasta novembris ostetud laev otsustati Klaipedast Tallinna tuua, kuna Lennusadamas seisab ka Sunlines CC teine alus Katharina ning ühes kohas on laevade eest lihtsam hoolitseda.

Uus laev on 28 meetrit pikk, 7,5 meetrit lai ning seda viivad edasi kaks mootorit koguvõimsusega 480 kilovatti. Kolmetekiline laev võtab pardale kuni 200 reisijat.

Haldre sõnul on 2004. aastal Türgis valminud turismilaev igati kaasaegne ning kui kõrvale jätta riigi tellimusel valminud uued väikesaarte liinilaevad, on Venus Eesti rannasõidulaevastiku kõige uuem alus.

Haldre möönis, et eriolukorra jätkumine paneb keerulisse seisu ka turismilaevade omanikud, kuid kinnitas, et pereettevõttel on kriisi üleelamine pisut valutum kui firmadel, kes peavad palgatud töötajate töötasu vähendama või kaotavad koondamise tõttu erioskustega spetsialiste. «Meil töötavad peamiselt oma pere liikmed. Jätame nii rõõmud kui mured peresiseseks,» oli Haldre vaatamata kriisiajale optimistlik.