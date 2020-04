Taavi Veskimägi: taastuvenergia surub Vene elektri Baltimaadest välja

Veskimägi meenutas postituses arutelu selle üle, kuidas möödunud aastal käis vaidlus, mis sulgeb Eesti Energia Narva elektrijaamad. «Kõlas hääli, et Vene elektri import võtab Narva jaamades töö ja inimestelt töökohad,» kirjutas ta. «Elering tollal ütles üheselt, et see ei ole mitte Vene elektri import, vaid taastuvenergia ja CO2 hind.»