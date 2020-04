Ravimimüüja Tamro sai uue juhi

Tamro Baltikumi juhatuse hinnangul on Tamro Eesti meeskond eesotsas Kuusmanniga saanud praegusel keerulisel ajal hästi hakkama töötajate kaitsega, ettevõtte tegevuse sujuva jätkamise ja regulaarse kommunikatsiooniga. Sellest lähtudes tegi Tamro Baltikumi juhatus üksmeelselt otsuse nimetada Kuusmann püsivaks Tamro Eesti juhiks.

Tanel Kuusmann on töötanud Tamros alates 2006. aasta septembrist, alustades müügijuhi positsioonilt ning alates 2015. aasta veebruarist on Kuusmann olnud ka juhatuse liikme kohustustes. Enne Tamro Eesti tegevjuhiks saamist juhtis Kuusmann ostuosakonda. Tanel Kuusmann on Tartu Ülikoolis omandanud proviisori hariduse.