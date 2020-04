Martin Aigro: kohalikud teenusepakkujad alahindavad kliendisidumise olulisust

Chilli juhi hinnangul on praegune veidi vaiksem aeg paljude teenusepakkujate jaoks tegelikult hea võimalus oma kliendibaasi kasvatada. «See on nagu koolidisko, et kui muidu sähvivate lampide ja kõva muusika saatel on kõik peolõvid, siis lampide süttides ja muusikat vaiksemaks keerates tekib hetkeks teatav kohmetus,» tõi ta näite, kuidas mõjub teenusepakkujate ja klientide vahelisele suhtlusele praegune aeg.

Varasemalt võis Aigro sõnul klientide üllatamine, nende tagasikutsumine või lojaalsusprogrammiga sidumine tunduda paljude teenusepakkujate jaoks liigse luksusena, aga jätkusuutliku kliendibaasi loomise jaoks on need tegevused üliolulised.

«Olles paljude teenusepakkujatega koostöös, tunneme alati huvi, mis saab edasi peale seda, kui klient on soodustusega teenuse ära tarbinud. Üldjuhul mitte midagi ja see tähendab, et turundusinvesteering pandi põlema, kuna kliendisuhe ei akumuleerunud,» sõnas ta, lisades et kui ettevõte kliente oma brändiga teadlikult ja järjepidevalt ei seo, siis tulebki kliendisuhteid ühekordselt sisse osta läbi turunduse või vahenduse. Pikas plaanis olevat see paremal juhul lask jalga, halvemal juhul pähe.

«Kui pole lojaalsusprogrammi või kliendikaarti, siis tasuks koguda klientide e-maile ning neile sinna aeg ajalt püsiklientidele mõeldud eripakkumisi saata. Kui lojaalsusprogramm aga paigas, siis tasuks üle vaadata oma turunduskanalite efektiivsus ja kliendisidumise jätkutegevused, et esmakülastajast püsikliendiks saamise teekonda optimeerida. Kindlasti aga tasuks keskenduda otsekanalitele, mitte pehmetele väärtustele nagu sotsiaalmeedia jälgijate arv,» andis Aigro hinnangu, lisades et kui teenuse sisu, teeninduskvaliteedi ja jätkustrateegiatega on plaan paigas, siis on praegu parim aeg klientide südameid võita, et peale kriisi konkurentsieelis saavutada.