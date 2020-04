Poola kaitseb oma ettevõtteid vaenulike ülevõtmiste eest

«Pandeemia ajal Poola ettevõtete turuväärtus langeb. Börsil on näha, et paljude ettevõtete väärtus on langenud 30 protsenti või rohkemgi. See võib tähendada, et Venemaa ja Hiina võivad üritada neid üle võtta. Seda muret on märganud ka teised riigid,» märkis raadio.