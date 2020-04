Hansson: riik peaks olema solidaarne ja oma kulutusi kärpima

«Esialgu hakati rääkima, et kõik kannatavad,» meenutas Hansson koroonakriisi alguspäevi, kuid lisas, et praeguseks on selgunud, et samal ajal kui paljud erasektoris töötavad inimesed on kaotanud töö või pidanud võtma vastu väga suure palgakärpe, elavad riigilt töötasu saavad inimesed samamoodi kui paar kuud tagasi, kirjutas Äripäev.