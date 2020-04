Raul Puusepp: aeg on kaubanduskeskused jälle avada

Avaldame Puusepa pöördumise täismahus:

Kolm ja pool nädalat tagasi, 27. märtsil kirjutasin pahameelega, et valitsuse korraldused ning otsused eriolukorra ohjamisel ei ole olnud piisavalt jõulised ja selged. Situatsioon oli tõsine, kaubanduskeskused suleti, samas jäi sügavalt arusaamatuks, miks mitte kõik kauplused ja teenindusasutused. Kutsusin toona üles kõiki kaupmehi vastutustundlikkusele ja tarkusele, et anda oma panus olukorra kiireks lahenduseks.

Arvan endiselt, et tookordne kohene jõulisem teenindusasutuste ja kaupluste sulgemiskorraldus ja 2+2 piirangu kehtestamine (mida tehti alles nädalapäevad hiljem) oleks olnud õigem, efektiivsem ja lõppkokkuvõttes oluliselt odavam lahendus. Tunnistan, et praegu, nädalaid hiljem saan ma veelgi vähem aru, mis on otsustajate suur plaan.

Žgutt võib teatud olukorras päästa elu ja olla hädavajalik, et patsiendil verevoolu peatada. Ei pea aga omama meditsiinilist haridust mõistmaks, et siis tuleks see ka korralikult sulgeda. Samuti seda, et žgutti liialt kaua peal hoides tuleb jäse paratamatult amputeerida. Just see meie kõigi silme all praegu juhtub. Iga päev amputeerib Eesti riik enda küljest lahti kümneid ettevõtteid koos tuhandete töötajatega.

Piirangud, mis pidid meid kõiki aitama, osutuvad arusaamatult pehmete reeglite tõttu liiga pikaks venides majanduslikuks hukatuseks. Iga päevaga tiksub paraku hukatust juurde. Võime ja tahame kõik kodus püsida, kui sellel on arusaadav põhjus. Kui aga lahendus venib, plaanid tulevikuks on hägused või olematud, siis toob iga järgmine piirangupäev inimestele rohkem küsimusi kui vastuseid ning tekib õigustatult ka tüdimus. Sama küsimus tekib ka ettevõtluses: miks ja kaua veel?

Erinevad spetsialistid on andnud oma hinnanguid, mille läbivaks jooneks on fakt, et viirus ei kao ja meil tuleb õppida sellega elama. Uute nakatunumiste arv langeb, kardetud meditsiinikatastroofi ei ole õnneks toimunud, haiglad on saanud oma tööga muljetavaldavalt hästi hakkama. Täna vajame selle pinnalt tehtud kiiret, julget ja selget sõnumit, mis saab meie majandusest. Iga venitatud päev tähendab sügavamat langust ja pikemat taastumist.

On päris selge, et piirangute leevendamine ei too üheski sektoris kiiret pööret paremuse suunas. Turiste ei ole ega tule niipea. Inimesed on praegu veel ettevaatlikumad ja ei torma tagasi poodidesse, spordiklubidesse, restoranidesse, spaadesse. Maksulaekumine pidurdub isegi kiirete majanduse taaskäivitamise otsuste puhul, rääkimata lahenduste venimisest. Koormus Töötukassa ressurssidele kasvab, koondatuid tuleb suve jooksul juurde tuhandeid.

Tagasitulek saab olema vaevaline, aga mida kaugemale selle esimene päev nihkub, seda vaevalisem saab olema riigi ja ühiskonnana august välja ronimine. Homme on üles ronijaid alles natuke vähem kui täna. Ülehomme veel veidi vähem kui homme.