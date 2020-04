Suur bluff: Paldiski miljarditehase õhuloss varises lõplikult kokku

Õigustatult nägi Lääne-Harju vald võimalust meelitada oma õuele suurinvesteering, mis looks vallas töökohti ja tooks rikkust. Seetõttu algatati mullu 23. juulil eriplaneering, et leida koos Larkwateriga tehasele hea asukoht.

Nüüd, pea aasta aega hiljem on metanoolitehase õhuloss kokku varisenud. Lääne-Harju vallavalitsus esitas täna vallavolikogule metanoolitehase eriplaneeringu lõpetamise eelnõu. Põhjus selles, et Larkwater jättis maksmata raha, mis kulunuks eriplaneeringu koostamise ja planeeringu elluviimisega seotud keskkonnamõjude hindamise peale. Vald pommitas firmat korduvalt, aga raha lihtsalt ei tulnud.

Asmer vastas, et sellised süüdistused on täielik jama. Ühelt poolt teeb see teda kurvaks, et äripartner valetab ja mustab, teisalt peab ta väljapressimisjuttu lihtsalt rumalaks.