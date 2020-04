Eesti lennundusfirmad: meid ei saa lasta verest tühjaks joosta

Tellijale

Eesti Lennundusklastri tegevjuht Kristo Reinsalu ütles, et Eesti lennundusel ei ole kunagi nii hästi läinud kui vahetult enne koroonakriisi puhkemist. Veelgi enam, lennundus olevat tema sõnul üks kõige kiiremini kasvav majandussektor, mis tõi riigikaukasse mullu 300 miljonit maksutulu. Lennundusklastrisse kuulub 15 kuulub 15 lennundusega seotud ettevõtet, suurematest näiteks Nordica, Magnetic MRO ja Tallinna Lennujaam.

«Lennundus suurendab tootlikkust ning lihtsustab investeeringute toomist riiki. Investorid lähtuvad väga tihti oma investeerimisotsustes just lennuühenduste olemasolust ja nende kvaliteedist. Lennundusest sõltub ka see, kas Eesti eksportival ettevõttel on oma tublile töömehele tööd anda,» rääkis Reinsalu.