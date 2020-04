Kriisist tekkiv majanduslangus ähvardab panna seisma ka rannalaevanduse

Rannalaevanduse ettevõtete ühispöördumises märgitakse, et mere- ja rannikuturism on Euroopa suurim turismi alasektor, olulisim merega seotud majandusharu ja majanduslik võtmetegur paljudes rannikupiirkondades ning saartel.

Pöördumises juhitakse tähelepanu, et riik on erinevate meetmete kaudu teinud suuri kulutusi sadamate, rannalaevanduse, saarte püsiühenduste ja mereturismi edendamiseks ning leitakse, et selle kogusüsteemi elus püsimiseks vajab rannalaevandus toetust ka kriisiolukorras.