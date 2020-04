Kessler soovitab pankadel kaaluda maksepuhkusi

«Koroonaviiruse leviku tõttu võib inimestel ja ettevõtetel tekkida raskuseid, mis omakorda mõjutavad finantssektorit. Sellises olukorras on finantsinspektsiooni ülesanne anda pankadele täpsemad raamid, mis aitavad neil täita ühiskonnas oma funktsiooni majanduse vereringena,» ütles finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler pressiteates.

Suunise järgi saab maksemoratooriumit välja kuulutada kuni 30. juunini. Kui üldise maksemoratooriumi tingimused on täidetud, siis selle raames ei pea pangad laene iga kord hindama ja käsitlema makseraskuste tõttu restruktureeritud või makseviivituses olevateks laenudeks. Selline lähenemine leevendab pankade kapitalipositsiooni.

Soovituslikus juhendis seisab ka, et finantsinspektsioon on valmis piiratud mahus vähendama pankadele headel aegadel kriiside tarbeks kogutud individuaalseid puhvreid, toetamaks nende poolt majanduse krediteerimist tingimusel, et jätkuvalt lähtutakse mõistliku riskijuhtimise põhimõtetest.