Hirm on taandumas? Uute firmade asutamine pööras tõusule

Kui aasta alguses registreeriti Eestis iga nädal keskmiselt 450 osaühingut või aktsiaseltsi, siis eriolukorra esimeste nädalate jooksul kukkus see kolmandiku võrra ehk 300 peale, teatas SEB.

«Viimased nädalad on oluliselt muutnud suure osa eestimaalaste igapäevaelu. Kaugtöö kodust ning sotsiaalne isolatsioon on paljudes sektorites mõjutanud oluliselt käibenumbreid ning eriolukorrast tingitud ebakindlus andis hoobi ka uute ettevõtete loomisele,» ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

«Kuigi aktiivsus ettevõtete asutamisel pole täielikult taastunud, näitas eelmine nädal siiski toibumise märke. Maakondade lõikes kerkis eriti esile Tartumaa, kus aasta algusega võrreldes on registreeritud koguni 30 protsenti rohkem ettevõtteid,» märkis Leppänen.

Uute ettevõtete asutamise kasvu veab panga teatel infotehnoloogia ja sideteenuste sektor, mille osakaal aasta alguses oli laias laastus 14 protsenti kõigist asutatud ettevõtetest, kuid on nüüd kasvanud juba 21 protsendini.

«Ainuüksi lõppenud nädalal loodi 75 uut IT-ettevõtet, mis on suurim number aasta algusest,» ütles Leppänen. Kui kaubandusettevõtete asutamine on tervikuna vähenenud 13 protsenti, siis näiteks posti- ja interneti jaekaubandusettevõtteid loodi võrreldes aasta algusega möödunud nädalal 17 protsenti enam.

Panga seisukohast on muutunud ka ettevõtete asutamise protsess. «Ettevõtte asutamise loomulikuks osaks on ka pangakonto avamine ning kuigi SEB on juba kolm aastat võimaldanud ärikliendikontot avada videosilla abil, siis seni kasutas seda võimalust keskmiselt 15 protsenti klientidest,» nentis Leppänen.