Pangad kaotasid maksepuhkuste pealt kasumit

«Panga majandustulemustele avaldab esmast mõju klientidele maksepuhkuste andmisest tulenev täiendavate allahindluste tegemine laenuportfellile. Samuti näeme, et klientide kindlustunde kahanemisest tingituna on vähenenud huvi laenutoodete järgi ja kindlustunde paranemine võtab ka kõige positiivsema majanduse taastumise stsenaariumi korral aega,» ütles Rink pressiteates.

Ta märkis, et muutunud majanduskeskkonnas on pank esimese sammuna kärpinud tegevuskulusid. «Kuigi selle aasta ärimahtude kasv kujuneb kavandatust väiksemaks, oleme hetkel pikemate prognooside osas äraootavad ja pole muutnud panga kolme aasta strateegilisi eesmärke,» ütles Rink.

AS LHV Group teenis esimeses kvartalis 7,5 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. Kitsamalt pank teenis sellest 8,1 miljonit eurot puhaskasumit ja varahalduse kahjum oli 600 000 eurot.

«LHV jaoks olid aasta esimesed kolm kuud tegusad ning heade tulemustega, kuid koroonaviiruse mõjud sisalduvad selles ainult vähesel määral. Kvartali lõpus järsult halvenenud majanduskeskkonna tõttu on märksa olulisemaks muutunud vaade tulevikule,» ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu börsiteates.

«LHV teatas juba märtsi esimeses pooles ettevõtetest klientidele maksepuhkuse andmisest, samuti alustasime eraisikute laenutoodetele lihtsustatud korras maksepuhkuste pakkumist. Me ei muuda maksepuhkuste ajal laenulepingute tingimusi ning eraklientidele pakutakse maksepuhkust lepingutasuta,» märkis Toomsalu.

Varahalduse esimese kvartali kahjumit mõjutas dividendidelt tasutud tulumaks, oluliselt on vähenenud teenustasutulu. Toomsalu sõnul on viimaste kuude finantsturgude langus LHV aktiivselt juhitud pensionifonde mõjutanud kõige vähem.

«Pensionifondide juhtimisel oleme seni lähtunud loogikast, et pikaajaliselt on kõige olulisem kapitali säilitamine, mis tagab hea lähtekoha, et varade praegustelt hinnatasemetelt jõulisemalt investeerida. Aktiivsete pensioniklientide hulk kasvas kvartaliga enam kui 1100 võrra,» ütles ta.