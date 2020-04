GRAAFIK ⟩ Enneolematu päev naftaturul – nafta hind kukkus miinus 37,53 dollarini barrel

Hinnalangus oli nii uskumatu ja šokeeriv, et turuosalised ei osanud seda isegi selgitada. Kes arvas, et mingi suur ettevõte võis olla võtnud valed positsioonid. Teised nägid võimalust kogenematud jaeinvestorid sattusid veidra olukorra tõttu paanikasse, spekuleeris Bloomberg.

«Täna oli laastav päev globaalsele naftatööstusele,» ütles uudisteagentuurile riskifondi Merchant Commodity Fund kaasasutaja Doug King. «USA mahutid on täis ja mõned õnnetud turuosalised olid sunnitud (tehingu – T.O.) lõpuni viima,» lisas ta.

Tavaliselt rullitakse lähikuu tulevikutehingu leping järgmisse kuusse, mis tähendab, et müüakse maileping ära ja ostetakse juunileping asemele. Ainsad ostjad on need, kes tahavad paberil nafta vahetada füüsilise nafta vastu, nagu näiteks naftatöötlemistehased ja lennufirmad. Kuna aga majandused seisavad, naftamahutid on pilgeni täis, ei soovinud seekord füüsilist naftat ka nemad.