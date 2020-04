Heavy Industry Estonia OÜ saadab teele oma esimese Azipodi

Azipod näol on tegemist rahvusvahelise tööstuskontserni ABB Ltd. poolt välja töötatud laeva mootoriga, mis kinnitub laeva kere külge ja seetõttu asub mootor laeva kerest väljaspool, mistõttu võib see ennast pöörata 360 kraadi ümber oma telje. Seeläbi saavutatakse kuni 20-protsendiline kütusesääst. Samuti väheneb müra ja vibratsioon nii laevas sees kui ka laevast väljas.