NÕUDLUST POLE ⟩ USAs kukkus nafta hind alla nulli

Kui täna õhtul veidi enne kella kaheksat oli hinnatase langenud tasemele 7,90 dollarit barrelist, siis praeguseks on ta juba kahest dollarist allapoole kukkunud. Natukene enne kella üheksat oli hinnatase langenud dollarist allapoole. Kell 21 oli toornafta hinnaks 10 senti, siis kaheksateist minutit hiljem kukkus juba nafta hind miinusesse. Kell 21.25 oli hinnaks juba miinus 14 dollarit.

Siiski on nii suur hinnalangus osaliselt tingitud ka sellest, et täna on viimane päev, mil nafta hinna benchmarrgiks olev mailepingute hinnaga kaubeldakse. Kõige aktiivselt kaubeldava juunilepingute hind kukkus kümme protsenti 22,5 dollarini barrel.