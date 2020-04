CityBee, Tallink Takso ja Mojo Rides sekkuvad toidukullerite turule

Sõidukijagamisettevõte CityBee avab e-kaubanduse suurenenud mahtude tõttu Tallinnas kiirkullerteenuse. «Vaatamata keerulistele aegadele on meie eesmärk ettevõtet kasvatada ja siseneda kullerteenuse turule,» ütles Citybee tegevjuht Lukas Yla pressiteates.

«Paljudel kullerfirmadel on tekkinud tarneraskused, kuid on palju ettevõtteid ja kliente, kelle jaoks on ääretult oluline, et kaup jõuaks kohale just samal päeval,» lisas Yla.

Citybee alustab teenusega esialgu vaid Tallinnas, kuid nõudluse suurenedes kaalub ka tegevuse laiendamist. Teenuse kasutamine käib läbi iseteenindusplatvormi, kus esitatakse saatja ning saaja andmed, misjärel kuller toimetab paki kohale. Samuti saab veebiplatvormil jälgida saadetise kulgu. Ühe paki saatmiskulu on 2,59 eurot.

CityBee kullerteenusega saab tarnida kuni 20-kilogrammiseid saadetisi, mis ei sisalda lõhkeaineid, ohtlikke kemikaale, elusloomi, narkootilisi aineid ja teisi esemeid, mis kujutavad ohtu teenuse turvalisele pakkumisele.

Mojo Rides veab kaupa üle Eesti

Tallinna perekond, kelle muud äritegevused kriisitingimuste kehtestamisel drastiliselt kukkusid, pani nädalaga püsti e-poe, kust kaup jõuab tellijani loetud tundidega. Ettevõtte kaasasutaja Joosep Arrak selgitas: «Nägime, et suurtel kaubanduskettidel on kojutarne ajad pidevalt täis. Soovisime anda oma panuse ning panime püsti e-poe. Kaup, mis on tellitud enne kl 14:30, jõuab garanteeritult kohale järgmisel päeval. Tallinnas vahel juba ka samal päeval. Meie kullerid viivad kiiresti ostetud kaubad klientideni üle Mandri-Eesti.»

Mojo Rides on Eesti kapitalil takso- ja kullerteenuse vahendaja. Oma taksoäppi on firma juba üle aasta arendanud, testinud ja parendanud, selle eripäraks on firma esindaja sõnul kindla juhiga auto tellimise võimalus kuni 2 kuud ette. Joosep Arraku sõnul on hetkel nimekirjas ligi 200 autojuhti. Arrak lisas, et kõik autojuhid oskavad eesti keelt ning valikust leiab ka kaitseseinaga taksod. Mojo e-poes on saadaval valik värsket toidu- ja tarbekaupa.