Kvaliteetmuusikateenus alandas rängalt hinda

Voogedastusteenus Tidal on sarnane Eestis väga populaarse Spotiyiga , kuid selle on üks äärmiselt oluline eelis. Kui Spotify muusikavoog on isegi tasulise Premium-teenuse kasutamisel pakitud kadudega algoritmi abil (täpsemalt 320 kbps OGG-vorming), siis Tidali HiFi teenus edastab muusikat täpselt CD kvaliteedis FLAC vormingus (44.1 kHz /16 bit). Kui muidu maksab Tidal HiFi 14 eurot kuus, siis kolme-eurone pakkumine on liiga hea, et seda kas või testiks kasutamata jätta. Võrdluseks, Spotify Premium-klass maksab 7 eurot kuus.

Tidali kvaliteedi mõttekus sõltub sellest, kuidas ja kust te muusikat kuulate. Kui põhiliseks väljundiks on telefoni enda kõlarid, mingid lihtsamad kõrvaklapid või mistahes üle Bluetoothi ühendatud helisüsteem, on Spotify 320 kbps kadudega pakitud muusika ilmselt hea küllalt. Tõenäoliselt ei kuule te mingit vahet. Seevastu korralike kõlaritega stereosüsteemi omanik, kes kasutab veel viisakamat sorti DACi (digitaal-analoogmuundur) ja/või striimerit, paneb tähele, et sama muusika on Tidali HiFi versioonis detailsema, avarama ning sügavama helipildi ning -panoraamiga. See väide kehtib muidugi juhul, kui aluseks on võetud samale master-salvestusele võetud pala ning kuulatakse täpselt samal helitugevusel.