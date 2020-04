Laid: 70 % majutuse ja toitlustuse deklareeritud maksudest on laekumata

«Deklaratsioonide esitamine on eelduseks riigipoolsete toetuste saamiseks. Tuleb tõdeda, et eelmisel kuul esitas deklaratsioone 4000 ettevõtjat vähem ning nende seas oli umbes sada sellist, kes kuu varem tasusid enam kui 10 000 eurot tööjõumakse,» tõi Laid esile. Tema sõnul tekkis deklaratsioonide järgi maksukohustus 460 miljoni euro ulatuses, millest on tänaseks tasumata 65 miljonit ehk üks kuuendik. Võlg on kõige rohkem kasvanud töötlevas tööstuses, hulgi- ja jaekaubanduses ning info- ja sidesektoris. «Töötlevas tööstuses on võlg 10 miljonit, kaubanduses veidi vähem ning IT-s 7 miljonit. Tööstuses torkavad silma masinaehitus ja hooldus ning puitmajaehitus. Infos ja sides on palju juttu olnud meediast,» kirjeldas Laid.