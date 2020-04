Turu saarestiku sadamakõrts käivitas veesõidukite drive-in pitsabaari

Merimasku paadisadam Naantalis on Turu saarestiku elava liiklusega veeteede ristumiskoht, kust sõidavad paadiga mööda paljud piirkonna väikesaarte suvilaomanikud, kalastajad ja niisama lõbusõitjad. Seal asuva sadamarestorani Makasiini omanikud Tuomas Levanto ja Ville Vuorio mõtlesid välja viisi, kuidas vaatamata viiruse leviku takistamiseks kehtestatud liikumispiirangutele oma äri elus hoida, teatab Iltasanomat. Mehed käivitasid drive-in pitsabaari paatidele, mis teadaolevalt on Soomes esimene omalaadne.

«Koroonapiirangud tulid ajal, kui tegime veel remonti. Hakkas selgeks saama, et maipühadeks me restorani avada ei saa. Kuna siin on tõesti tiheda liiklusega veetee, otsustasime seepeale, et avame parem kohe take away,» selgitasid restoranipidajad.

Teenus toimib nii, et klient ei pea oma paadist välja tulema. Tellimus võetakse vastu telefoni teel. Kui soovitud toidud ja joogid on pakitud, viib kelner need paadisilla ääres oma veesõidukis ootavale kliendile. Tasumisel eelistatakse kaardimakset. Omanike kinnitusel eelistavad nad kohalikku toorainet, kasutatakse läheduses asuva pagaritöökoja hamburgerisaiu ning müüakse kohaliku õlletehase jooke.

Merimasku paadisild on nii pikk, et oma pitsat ja õlut mahub isegi nõutava turvalise vahemaaga paatide vahel ootama mitu veesõidukit korraga. Sadam on populaarne ka seetõttu, et seal asub linna ametlik veevõtukoht, kust saartele suvilatesse siirduvad paadiomanikud oma veepaake ja kanistreid täidavad.

Vuorio ja Levanto rääkisid ajalehele, et sooja talve tõttu on inimesed oma hakanud oma veesõidukeid vette panema juba alates märtsikuust. Kriisi ja piirangute jätkudes ennustavad Merimasku restoranipidajad, et inimesed veedavad sel aastal oma saartel asuvates suvilates rohkem aega.