PZU hüvitab koroonaviirusega seotud reisikahjusid poole miljoni eest

PZU maksis märtsis klientidele 3 miljonit eurot kahjuhüvitisi, mida oli ligi 16 protsenti rohkem kui eelnenud kuul. Suure hüppe tegid koroonaviiruse levikust tingitud reisikahjud ning 15 protsenti suurenes eraisikute varakahjude arv, teatas ettevõte.

PZU kahjukäsitluse juht Urmas Saar ütles, et reisikindlustuse kahjude arv sööstis üles 13. märtsist, mil kehtestati eriolukord. «Hüvitamisele minevate kahjude kogusumma on hinnanguliselt üle poole miljoni euro ja selle taga on peaaegu eranditult pandeemia levik,» märkis Saar pressiteates.

Esialgse hinnangu kohaselt ei olnud märtsi lõpuks saanud PZU klientidest Eestisse naasta ligi 20 inimest ning ettevõte tegeles nende juhtumite lahendamisega esmajärjekorras.

«Praeguseks on selgunud, et see arv oli siiski suurem – kodumaale tagasipöördumise erakorralised kulud on hüvitatud 52 kliendile ja meile teadaolevalt on välisriigis karantiinis veel vähemalt 10 PZU reisikindlustuse klienti, kes ootavad kojusõidu võimalust,» sõnas Saar.

Kuna inimesed on piirangute tõttu kodused ja ei sõideta iga päev tööle, siis sõidukindlustuse kahjud jäid varasemast väiksemaks. Näiteks liiklus- ja kaskokahjude teateid sai PZU nii märtsis kui ka esimeses kvartalis 30 protsenti vähem kui eelmise aasta samal ajal.

«Varakahjudes esines lisaks torustike ja kodumasinate veekahjudele kaugtööga seotud kahjusid. Näiteks mitmel juhul said arvutid vee- või mahlakahjustusi ning paljude purunenud esemete puhul oli mängus laste näpud,» ütles Saar.