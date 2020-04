Tellijale

«Meid päästab see, et sööma peab, olgu mistahes kriis,» ütles Olle Horm, kes juhib Eesti üht suuremat lihatööstust Atria, mille tuntuimad kaubamärgid on Maks & Moorits ja Wõro. «Märts, piinlik öeldagi, oli väga edukas kuu. Liha liikus poelettidelt ikka väga kiiresti inimeste külmkappidesse,» rõõmustas ta.

Eraldi tõi Horm välja hakkliha, mille müük teeb tema sõnul ulmelisi tulemusi. «Ma ei tea, kui palju on tohutu edu taga meie uus hakklihapakend või on see üleüldine trend,» rääkis tööstusjuht, lisades, et müügiarvud on kasvanud aastataguse ajaga võrreldes peaaegu kaks korda.