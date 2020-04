Tallink avalikustab LHV ja erakapitalifirma laenupakkumise tingimused

1. Pakkumine on tehtud laenusummale kuni 200 000 000EUR;

2. Laenupakkumine on tähtajaga kuni 4 aastat;

3. Laen on võimalik tagasi maksta korraga tähtaja saabumisel;

4. Laenu on võimalik tagasi maksta varem, alates üks aasta peale laenulepingu sõlmimist. Varasemal lõpetamisel kui neli aastat rakendub lisatasu 2%;

Selgitus: 200m EUR laenu korral vähemalt 16 miljonit eurot aastas ning kokku rohkem kui 64 miljonit eurot 4 aasta peale. „Rohkem kui“ on tingitud kapitaliseeritud intressikulu kumulatiivsest muutusest.

Selgitus: Pakkumise tegemise päeval oli Nasdaq Tallinna börsil AS Tallink Grupp aktsia sulgemishind 0,666EUR.

-10% teeb hinnaks 0,5994EUR. 200 000 000EUR konverteerimise korral tähendab see 333 667 000 lihtaktsiat. AS Tallink Grupil on täna börsil noteeritud 669 882 040 aktsiat.