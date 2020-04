GRAAFIK ⟩ USA börsidel oli 80 aasta parimad kaks nädalat

«Turg on püüdnud võtta seal kus võimalik pooltäis klaasi vaate,» kommenteeris The New York Timesile Hollandi suurpanga Rabobank peastrateeg Richard McGuire viidates nii haigusjuhtude kasvu aeglustumisele kui ka sellele, et nii mõnedki riigid, ka USA on asunud tasapisi majanduste taasavamistele. Sama kordas Financial Timesile investeerimispanga Jefferies biotehnoloogiasektori analüütik Michael Yee.