EVEA taunib Kaimar Karu ametist vabastamist

EVEA rõhutab, et ettevõtjad on ootamatu ministri vahetuse tõttu suures mures, kuna kardetakse, et poliitilistes tõmbetuultes võib juba välja hõigatud ja valitsuse kinnitust ootavate kriisimeetmete elluviimine takerduda. «Seepärast on EVEAl siiras palve, et valitsus ja ennekõike uus minister jätkaks tööga seal, kus Kaimar Karu ministrina pooleli jäi, ja viiks ellu selle, mida ettevõtjatele lubati ja mida hetkel ettevõtjad pikisilmi ootavad,» kutsub EVEA valitsust üles.