Tankerid võivad naftahinna languse tõttu teenida kuni 230 000 dollarit päevas

Viirusekriisi tõttu kannatavas globaalses merenduses on üks sektor, mis on leidnud ootamatu sissetulekuallika. Kuigi nafta tarbimine maailmas on drastiliselt vähenenud ning sihtkohtadesse seda enam ei veeta, on tankeritel tellimusi rohkelt. Eelmisel nädalal naftatootjate vahel sõlmitud toodangu vähendamise kokkulepe peaks jõustuma maikuus, kuid peale voolavat naftat ei ole kuskil ladustada juba nüüd. Maismaal asuvad naftahoidlad on madala hinnaga või lausa tasuta jagatavat naftat täis saanud ning ajutiste hoidlatena on kasutusele võetud naftaveotellimuste puudumisel sadamatesse või ankrule seisma pandud tankerid.