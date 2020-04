Uus IT-minister on olnud nii võlgade sissenõudja kui ka vanglajuht

Siem (46) on EKRE liige alates 2016. aastast ja viimasel on ta töötanud siseministri Mart Helme nõunikuna. Tema töö- ja ettevõtluskarjäär on olnud pikk ja mitmekesine.

2005. aastal hakkas maksuamet just Siemi eestvõttel võlgu sisse nõudma ka firmajuhtidelt endilt. «Maksuvõlglaste elu muutub oluliselt keerulisemaks,» ütles Siem toona BNSile. Ta lisas, et võlgu jäämine kui selline ei ole iseenesest karistatav, aga kõiki juhtumeid tuleb käsitleda eraldi. «Võib olla, et näiteks suurklient ei maksa arvet ära ning firma lõpetab seetõttu tegevuse. Poleks õige selle eest veel ka ettevõtjaid karistada ja edasist äritegevust keelata,» selgitas ta. Siiski lubas Siem teravamalt silma peal hoida isikutel, kelle äris on märgata teatav käekiri, näiteks korduvad pankrotid ja pidevad maksuvõlad.