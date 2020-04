Tellijale

Ettevõtja ja Eesti Startupijuhtide Klubi asepresident Sten Tamkivi ütles, et Karu on ministrina olnud väga professionaalne, kompetentne ja tasakaalukas. «Ta on näidanud, et kuulab ettevõtjaid, aga ei paindu iga nõudja järgi, vaid otsib kompromisse ja Eestile kasulikku lahendust.»