LHV juht: Tallinkile tehti pakkumine, mille tingimused selgunuks läbirääkimistel

«LHV jaoks üksinda oleks Tallinki poolt soovitud summa pakkumine paraku liiga riskantne ning Novalpina eelistab jällegi kohaliku kaasinvestori olemasolu,» ütles Toomsalu, lisades et Novalpinasse on investeerinud ka LHV pensionifondid.

Tallink on Toomsalu sõnul ettevõte, millel on ligipääs kõikidele meie regiooni pankadele ja institutsionaalsetele investoritele, kes on sobivatel tingimustel valmis ettevõtet finantseerima. «Küll aga on finantseerimise hind alati seotud riskiga,» lisas ta.