Minister Karu: Mart Helme helistas ja kutsus mind ametist tagasi

Karu sõnul helistas talle täna hommikul Eestimaa Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme ning andis teada, et kutsub teda ministriametist tagasi, kuna «koostöö ei suju ning ka erakond ei ole rahul».

«EKRE fraktsiooni toimekate liikme toetuse ning koostöövalmiduse valguses tekitab nii see väide kui ka eriolukorra kontekstis vastutustundetu otsus hämmingut, kuid loomulikult on erakonna esimehel õigus käituda oma tõekspidamiste ning parema äranägemise järgi,» ütles minister Karu.

Karu lisas, et kui see nädal peaks tõepoolest olema tema viimane nädal EKRE-le määratud väliskaubandus- ja infotehnoloogia ministri rollis, siis ta loodab vähemalt seda, et ilma viivituseta jõuavad abi vajavate Eesti ettevõtjateni viimaste nädalate päevade ja õhtute põhifookuses olnud toetusmeetmed.