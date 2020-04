Araabia naftariigid ostavad odavat vara kokku

Naftariikide fondidele lähedalseisvad isikud rääkisid Financial Timesile, et fondid otsivad investeerimisvõimalusi valdkondades, mis maailmamajanduse toibumisest kõige rohkem kasu saaksid, nagu tervishoid, tehnoloogia ja logistika.

Ühe Saudi Araabia ametniku sõnul on naftariik moodustanud meeskonna, kes otsiks võimalikke sihtmärke. Nii on 320 miljardi dollari suurune Public Investment Fund, mille eesotsas on Saudi kroonprints Mohammed bin Salman, teinud rea investeeringuid, millega on omandanud osalused ristluslaevade operaatoris Carnival ning naftafirmades Royal Dutch Shell, Total, Repsol, Equinor ja Eni. Sel nädalal juhtis fond konsortsiumi, mis nõustus 300 miljoni naela eest omandama Briti jalgpalliklubi Newcastle United.