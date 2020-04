Paavo Nõgene: minu silmis on LHV Panga maine saanud kahjustada ja vajaks survepesu

LHV pensionifondid on teinud koos Novalpina Capitaliga pakkumise laenata Tallinkile 200 miljonit eurot. Nõgese hinnangul pole pakkumine vastuvõetav.

«LHV on valinud vähemalt meie vaatest selle, et nad oma nägu ettevõtete poole ei pööra, vähemalt Tallinki poole ei pööra,» ütles Nõgene ETV saates «Esimene stuudio». «See pakkumine näitas selgelt, et nende pakkujatega pole võimalik minna isegi läbirääkimisi pidama.»