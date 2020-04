Lõhmus: miks võtab riik iga inimese taskust 250 eurot ja annab Tallinkile?

Tellijale

Šveitsis resideeruv Lõhmus alustas sellest, et praegu pole ilmselt mitte ühtegi äri, millel läheks koroonapandeemias paremini kui varem. Võib olla telekomidel. Seega pole ettevõtet ega ettevõtjat, kes riigilt abi ei tahaks. «Aga riik on loodud ikkagi inimeste murede haldamiseks, mitte valitud seltskonna murede lahendamiseks,» torkas Lõhmus.

Suurfirmad nagu Tallink on tema sõnul palju paremas seisus, kui väikeettevõtted. «Nad on kavalad, nad tunnevad poliitikuid, oskavad lobistada ja argumenteerida,» loetles pankur. Seetõttu peab ta 150 miljoni euro laenamist ühele valitud suurettevõttele valeks, kuna samal ajal kannatavad ka tuhanded väikefirmad, kes ei saa riigilt midagi. Ta juhtis ka tähelepanu, et iga teene, mis sulle tehakse, eeldab automaatselt ka vastuteenet.